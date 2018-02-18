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Yol Durumu
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- maçını yönetecek

, 20 Şubat'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ile arasındaki maçı yönetecek.

Chelsea-Barcelona maçını Cüneyt Çakır yönetecek

'de yönettiiği maçlarda çok fazla eleştirilen , tarafından yine zorlu bir eşleşmeye atandı. Kariyerinde sayısız başarıları olan Çakır, Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde son yıllarda önemli maçlarda görevlendirildi.

6 YIL ÖNCE DE CHELSE-BARÇA MAÇINI YÖNETTİ
UEFA, Cüneyt Çakır'ı Salı Günü oynanacak - maçına atadı. İki takım arasında 6 yıl önce oynanan ve 2-2 biten yarı final maçını da yöneten Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

22.45'te başlayacak mücadelede ve 'in çizgi hakemi olarak görev yapacak; karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Emre Eyisoy olacak.

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  • 18 Şubat 2018, Pazar 14:35
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