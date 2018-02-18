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Rıdvan Dilmen'den Aykut Kocaman'a Guardiola benzetmesi

Sabah gazetesinin usta yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin 3-0 kazandığı Aytemiz Alanyaspor maçını değerlendirdi. İşte Dilmen'in Sabah gazetesinde yer alan yazısı...

ALANYASPOR'UN GOL YEME PROBLEMİ VAR
Alanyaspor geçen sene zaten ligin en çok gol yiyen takımlarından bir tanesiydi. Şimdi de ikinci sırada. Dolayısıyla Alanya'da teknik adamlar değişmiş olsa da atakta sıkıntı yok ama gol yeme problemi var. Geçen hafta Konyaspor'a takılmışlardı. 11 maçta 1 maç kazanabilmişler.

  • 18 Şubat 2018, Pazar 10:44
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