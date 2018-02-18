Rıdvan Dilmen'den Aykut Kocaman'a Guardiola benzetmesi

ALANYASPOR'UN GOL YEME PROBLEMİ VAR

Alanyaspor geçen sene zaten ligin en çok gol yiyen takımlarından bir tanesiydi. Şimdi de ikinci sırada. Dolayısıyla Alanya'da teknik adamlar değişmiş olsa da atakta sıkıntı yok ama gol yeme problemi var. Geçen hafta Konyaspor'a takılmışlardı. 11 maçta 1 maç kazanabilmişler.