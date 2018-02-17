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sazı eline aldı



Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Demir Grup , Osmanlıspor'u konuk etti. 'nun 2 gol 1 asistle yıldızlaştığı mücadelenin son anları büyük heyecana sahne oldu. 90. dakikada gelen golle Sivasspor, rakibini 3-2 mağlup etti.

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  • 17 Şubat 2018, Cumartesi 18:29
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