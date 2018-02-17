



Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor, Osmanlıspor'u konuk etti. Robinho'nun 2 gol 1 asistle yıldızlaştığı mücadelenin son anları büyük heyecana sahne oldu. 90. dakikada gelen golle Sivasspor, rakibini 3-2 mağlup etti.



