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'de büyük şok!

li , rahatsızlığı nedeniyle Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı. Tecrübeli kalecinin bağırsak enfeksiyonu geçirdiği kaydedildi

Fenerbahçede büyük şok!
BeIN Sports'un haberine göre, 'de kaptan , rahatsızlığı nedeniyle Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Tecrübeli file bekçisinin bağırsak enfeksiyonu geçirdiği kaydedildi.

Volkan Demirel, en son 2016-2017 sezonunda nisan ayında sakatlık geçirmiş ve 1 maç kaçırmıştı.
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  • 17 Şubat 2018, Cumartesi 18:19
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