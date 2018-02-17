; 21 / 10 12 / 8 10 / -2 2 / -3 10 / 0 9 / 4 9 / -1 26 / 15 -1 / -7 10 / 6 20 / 6 15 / 3 11 / 4 11 / 6 6 / 0 10 / 3 10 / 4 4 / 0 9 / 0 16 / 1 15 / 3 12 / 3 10 / -2 9 / -2 14 / 4 10 / 4 13 / 5 11 / 1 10 / 4 7 / 2 2 / -3 10 / 0 12 / 5 9 / 5 8 / -1 3 / 1 17 / 9 10 / 4 14 / 0 11 / 4 16 / 6 14 / 6 11 / 2 9 / 1 1 / -4 8 / -2 8 / -2 10 / -2 10 / -1 9 / 0 14 / 8 12 / 3 11 / 4 10 / -1 11 / 5 16 / 3 9 / 7 19 / 13 18 / 4 7 / 2 7 / 1 11 / 0 8 / 6 18 / 9 10 / 6 12 / 4 9 / 6 10 / 7 9 / 5 8 / -2 13 / 8 8 / 5 9 / 3 8 / 3 11 / 6 11 / 4 13 / -1 4 / 1 12 / 5 5 / -1 8 / 3 Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Fenerbahçe karşılaşmayı Giuliano'nun attığı golle 1-0 önde götürdüğü sırada Sarı Lacivertliler, Fernandao ile 2. golü buldu.
Fernandao'nun 27. dakikada attığı golde, Alanyasporlu oyuncular ofsayt itirazında bulundu.
İşte ikinci golde top Aatıf'ın ayağından çıktığı an Fernandao'nun bulunduğu nokta.
- 17 Şubat 2018, Cumartesi 20:14
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