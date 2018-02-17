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'nun golünde ofsayt tartışması

'nin karşısında ile bulduğu ikinci golde ofsayt tartışması yaşandı.

Fernandaonun golünde ofsayt tartışması
'in 22. haftasında ile Aytemiz karşı karşıya geldi. Fenerbahçe karşılaşmayı Giuliano'nun attığı golle 1-0 önde götürdüğü sırada Sarı Lacivertliler, ile 2. golü buldu.

Fernandao'nun 27. dakikada attığı golde, Alanyasporlu oyuncular ofsayt itirazında bulundu.

İşte ikinci golde top Aatıf'ın ayağından çıktığı an Fernandao'nun bulunduğu nokta.

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  • 17 Şubat 2018, Cumartesi 20:14
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