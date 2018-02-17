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  2. Çakar'dan Konyaspor-Beşiktaş maçı hakemi için olay yorum

Kartal’a dost darbesi

Zorlu maça hızlı başlayan , 27. dakikada Atiba’nın şans golüyle öne geçti. Fakat Konya 60'ta Jahovic ile golü buldu. Siyah-Beyazlılar zirve yarışında ağır yara aldı...

Kartal’a dost darbesi
Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında Atiker Konyaspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı... Kartal böylece şampiyonluk yolunda önemli bir yara aldı. 24. dakikada Love'ın pasında Talisca'nın vuruşunda top Skubic'e çarparak geri döndü. Topu önünde bulan Talisca'nın yeniden dokunuşunda top kaleci Serkan'da kaldı. 27. dakikada Babel'in kaleye gönderdiği şutta ceza alanında Atiba'nın göğsüne çarpıp top yön değiştirdi ve ağlara gitti: 0-1.

JAHOVİC POZİSYONU BULDU VE ATTI
36. dakikada Love'ın ceza alanına girer girmez kalesini terk eden Serkan Kırıntılı'nın üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta top kalenin üstünden az farkla auta gitti. 47. dakikada Ömer Ali, Fabri'yle karşı karşıya pozisyonda topa vuramadı. 60. dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. Adis Jahovic sol çaprazdan düzgün bir vuruşla golü attı: 1-1.

2. YARI MÜTHİŞ POZİSYONLAR KAÇTI
71. dakikada Lens yakın mesafeden mutlak pozisyonda kaleci Serkan'ı geçemedi. 82. dakikada Konyaspor inanılmaz bir gol kaçırdı. Önce Jahovic, Fabri'yi geçemedi. Ardından Hadziahmetovic'in bomboş kaleye yaptığı vuruşu Pepe çizgiden çıkardı. Kalan dakikalarda büyük bir baskı kuran Beşiktaş aradığı golü bulamadı ve maç 1-1 bitti.
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  • 17 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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