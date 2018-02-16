Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor - Beşiktaş ile karşılaştı. Beşiktaş'ın tecrübeli savunmacısı Pepe, mücdelenin ilk yarısında hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
Sarı kart sınırında bulunan Pepe, Konyaspor maçında gördüğü kartla cezalı konuma düştü. Pepe, Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynayacağı derbide forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta sarı kart ceza sınırında bulunan isimlerden Talisca ise Konyaspor maçının ikinci yarısında sarı kart gördü. Beşiktaş'ta Pepe'nin ardından Talisca da Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.
Beşiktaş ile Fenerbahçe, ligin 23. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek..
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