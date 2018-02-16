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'a çifte şok! Yıldızlar, derbisinde yok

'ta sarı kart ceza sınırında bulunan ve , maçında gördükleri kartlarla cezalı duruma düştü. Pepe ve Talisca, Beşiktaş- derbisinde sahada olamayacak.

Beşiktaşa çifte şok!
'in 22. haftasında Atiker - ile karşılaştı. Beşiktaş'ın tecrübeli savunmacısı , mücdelenin ilk yarısında hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Sarı kart sınırında bulunan Pepe, Konyaspor maçında gördüğü kartla cezalı konuma düştü. Pepe, Beşiktaş'ın ile oynayacağı derbide forma giyemeyecek.



Beşiktaş'ta sarı kart ceza sınırında bulunan isimlerden ise Konyaspor maçının ikinci yarısında sarı kart gördü. Beşiktaş'ta Pepe'nin ardından Talisca da Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, ligin 23. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek..
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  • 16 Şubat 2018, Cuma 22:39
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