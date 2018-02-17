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Çakar'dan - maçı hakemi için olay yorum

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  • 17 Şubat 2018, Cumartesi 10:46
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Yani Beşiktaşın bariz bir şekilde hakkı yendi demek istiyor Ahmet hoca umarım bu yorumlrını Beyaz futbolda tekrarlar çünkü Beşiktaş a karşı algı operasyonu yapanların başında kendisi geliyordu.Golleri panaltıları verilmeyen dünkü gibi rakip faul yapaıp kartı gören Beşiktaşlı futbolcular böyle bir şey Beşiktaş dışında hiçbir takıma uygulanmıyor.Yusuf Namoğlu da hakemliğinden ve belediye başkanlığından bu yana Beşiktaş a karşı art niyetlidir.

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cevapla 17.02.2018 11:24
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