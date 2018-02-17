Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında Atiker Konyaspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya hakem Alper Ulusoy tartışmalı kararlarıyla damgasını vurdu. İşte SABAH'ın usta kalemi Ahmet Çakar'ın, Konyaspor - Beşiktaş maçıyla ilgili yazısı...
Etiketler: Spor Toto Süper Lig , ahmet çakar , Alper Ulusoy , Beşiktaş , Konyaspor
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Yani Beşiktaşın bariz bir şekilde hakkı yendi demek istiyor Ahmet hoca umarım bu yorumlrını Beyaz futbolda tekrarlar çünkü Beşiktaş a karşı algı operasyonu yapanların başında kendisi geliyordu.Golleri panaltıları verilmeyen dünkü gibi rakip faul yapaıp kartı gören Beşiktaşlı futbolcular böyle bir şey Beşiktaş dışında hiçbir takıma uygulanmıyor.Yusuf Namoğlu da hakemliğinden ve belediye başkanlığından bu yana Beşiktaş a karşı art niyetlidir.
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