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2017’nin en iyi erkek atleti

2017’nin en iyi erkek atleti Ramil Guliyev
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen "Atletizmde 2017 Yılının En İyileri" ödül töreninde yılın erkek atleti Ramil Guliyev seçildi. Erkekler 200 metre dünya şampiyonu Guliyev'e ödülünü, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi. Yılın kadın atleti ödülünü ise Eda Tuğsuz aldı.
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  • 17 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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