Valbuena'dan şok hareket!

; 20 / 11 14 / 9 12 / 2 5 / -7 12 / 2 14 / 3 13 / 3 22 / 11 1 / -13 15 / 8 18 / 7 10 / 4 10 / 4 12 / 3 9 / -3 8 / 5 13 / 4 6 / -1 8 / 1 15 / 3 11 / 5 10 / 5 12 / 4 12 / 3 16 / 5 11 / 5 10 / 7 11 / 2 14 / 2 12 / 2 5 / -5 7 / 3 12 / 6 11 / 6 12 / 0 6 / 0 14 / 9 14 / 1 14 / 1 9 / 6 16 / 8 14 / 6 12 / 3 12 / 2 5 / -8 10 / -1 12 / 1 12 / 2 11 / 1 12 / 2 13 / 9 10 / 7 13 / 3 10 / 2 13 / 4 14 / 6 11 / 7 18 / 13 17 / 4 11 / 3 10 / 2 12 / 2 11 / 7 17 / 9 13 / 6 9 / 7 11 / 8 12 / 6 11 / 7 12 / 0 15 / 8 11 / 6 9 / 5 14 / 6 12 / 8 14 / 3 13 / 2 8 / -1 10 / 7 10 / 0 9 / 6
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir galibiyetiyle zirveye ortak oldu. Daha da önemlisi bu maçta oynadığı üstün futbolla özgüven kazanıp rakiplerine gözdağı verdi.
- 16 Şubat 2018, Cuma 19:39
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Valbuena gibi bir yeteneği oynatmamak tamamen taktikten değil , aşırı kibir ve egodandır.
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