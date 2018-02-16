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Valbuena'dan şok hareket!



, Medipol Başakşehir galibiyetiyle zirveye ortak oldu. Daha da önemlisi bu maçta oynadığı üstün futbolla özgüven kazanıp rakiplerine gözdağı verdi.
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  • 16 Şubat 2018, Cuma 19:39
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ihpus ihpus

Valbuena gibi bir yeteneği oynatmamak tamamen taktikten değil , aşırı kibir ve egodandır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 16.02.2018 20:38
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