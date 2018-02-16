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Konya'da ofsayt tartışması

, deplasmanında Atiba'nın golüyle 27. dakikada 1-0 öne geçti, atılan bu golde ofsayt tartışmaları yaşandı.

Konyada ofsayt tartışması
'de 22. hafta mücadelesinde Atiker ile karşı karşıya geldi. Konya'da oynanan maçta Beşiktaş, 27. dakikada 'ın kaydettiği golle 1-0'lık üstünlük yakaladı.

Babel'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top ceza alanı içindeki Atiba'ya çarptı ve kaleci Serkan Kırıntılı'yı yanıltarak ağlara gitti.



OFSAYT TARTIŞMASI
Beşiktaş'ın attığı bu golde Konyaspor cephesi maçın hakemi Alper Uludağ'a ofsayt itirazlarında bulundu. Yan hakem Hakan Yemişken'in tereddütsüz gol kararını veren Alper Ulusoy, itirazları dinlemedi.

Beşiktaş'ın golünde Babel'in ayağından top çıktığı anda Atiba'nın bulunduğu nokta aşağıda yer alan görüntüde mevcut.
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  • 16 Şubat 2018, Cuma 20:56
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