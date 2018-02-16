Konya'da ofsayt tartışması

Babel'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top ceza alanı içindeki Atiba'ya çarptı ve kaleci Serkan Kırıntılı'yı yanıltarak ağlara gitti.
OFSAYT TARTIŞMASI Beşiktaş'ın attığı bu golde Konyaspor cephesi maçın hakemi Alper Uludağ'a ofsayt itirazlarında bulundu. Yan hakem Hakan Yemişken'in tereddütsüz gol kararını veren Alper Ulusoy, itirazları dinlemedi.
Beşiktaş'ın golünde Babel'in ayağından top çıktığı anda Atiba'nın bulunduğu nokta aşağıda yer alan görüntüde mevcut.
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