Konya'da Kartal'a geçit yok

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor'un konuğu oldu

EŞİTLİĞİ ATİBA BOZDU!

Siyah-beyazlılar 27. dakikada Atiba Hutchinson'la deplasmanda 1-0 öne geçti. Ryan Bebel'in ceza sahasından çektiği şutta Atiba'nın sırtına çarpan top ağlara gitti. Atiker Konyasporlular golde ofsayt olduğu gerekçesiyle uzun süre itirazlarda bulundu ancak yardımcı hakem orta sahaya koştu ve bu itirazlar sonuç vermedi.

VAGNER LOVE FIRSATI HARCADI

Siyah-beyazlılar 36. dakikada farkı 2'ye çıkarma şansını kullanamadı. Atiba'nın ara pasunda Vagner Love karşı karşıya pozisyonda topu üstten auta gönderdi!

PEPE CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Beşiktaş'ta 42. dakikada Pepe sarı kart gördü. Kart ceza sınırında bulunan Portekizli yıldız Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

KONYASPOR'UN GOLÜ GEÇERSİZ

Konyaspor köşe vuruşunun ardından ağları buldu, ancak maçın hakemi faul yapıldığı gerekçesiyle gol kararı vermedi!

Statta gol anonsu yapıldı, tribünler coştu fakat gol iptal edildi.

JAHOVİC BERABERLİK GOLÜNÜ ATTI

Ev sahibi ekip, 60. dakikada Makedon golcüsü Jahovic'le skoru 1-1'e getirdi. Samuel Eto'o'nun defans arkasına pasını iyi takip eden Jahovic, yerden köşeye bir vuruşla topu Fabri'nin sağından ağlara gönderdi.

TALİSCA DA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Karşılaşmanın 52. dakikasında Ali Turan'la ikili mücadeleye giren Talisca'ya hakem Alper Ulusoy sarı kartını çıkardı. Brezilyalı yıldız bu kart sonrası Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

Siyah-beyazlı teknik heyet Talisca'nın sarı kartına şiddetli itirazlarda bulunurken Şenol Güneş'in yardımcısı Şeref Çiçek tribüne gönderildi.

TALISCA KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI

65. dakikada Talisca, kaleci Serkan ile karşı karşıya kaldı. Konyasporlu Filipovic Talisca'yı belinden kavrarken Talisca ısrarla kaleye doğru ilerledi. Hakem Alper Ulusoy'un devam ettirdiği pozisyonda Talisca şutunu çekti top farklı şekilde auta gitti. Teknik Direktör Şenol Güneş bu pozisyonda hakem Alper Ulusoy'a büyük tepki gösterdi.

PEPE ÇİZGİDEN ÇIKARDI

82. Atiker Konyaspor inanılmaz bir gol kaçırdı. Hadziahmetovic, Fabri yokken şutunu çekti Pepe topu çizgiden çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 eşitlike sona erdi ve taraflar puanları paylaştı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 41 yaptı ve maç fazlasıyla 3. sıraya çıktı.

Atiker Konyaspor ise puanını 21'e çıkartarak maç fazlasıyla 15. sıraya yükseldi.