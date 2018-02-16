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Korkak değilim!

Teknik Direktörü bazı kesimlerin kendini eleştirdiğini söyleyerek, “Korkaklık benim işim değil. 13 maçta aldığımız tek mağlubiyet var”dedi. maçına da değinen Çalımbay, "Rakip bize farklı bir kadroyla çıkacak. Taraftara güveniyorum. İnşallah kazanan biz olacağız" ifadesini kullandı

Korkak değilim!
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay gündemdeki konulara değindi. Alınan beraberlikler nedeniyle korkak futbol oynattığı yolunda çıkan eleştirileri cevaplayan Rıza Çalımbay, "Herkesin kendine göre bir fikri var. Ancak korkaklık benim işim değildir. 13 maçta aldığımız tek yenilgi var. Kötü sözlerin üzerinde bile durmam" dedi.

PENALTIYA BİRŞEY YAPAMAM
Göztepe maçında mükemmel oynadıklarını ifade eden Çalımbay, "Bu arkadaşlar takımın nerelere geldiğine bir baksın. Son maçta penaltıyı değerlendiremedik. Kusura bakmasınlar penaltıya birşey yapamam" dedi.

İNŞALLAH KAZANAN BİZ OLACAĞIZ
Başakşehir ile oynayacakları maça da değinen Çalımbay, "F.Bahçe maçına çıktıkları kadroyla bize çıkmayacaklar. Kimseden çekinmiyoruz. İnşallah kazanan taraf bu maçta biz olacağız" ifadesini kullandı.

B.ŞEHİR'LE AYNI PUANI ALDIK
Ligde oynadıkları son 5 maçta 4 golü Burak'ın attığını söyleyen Çalımbay, "Ben göreve geldikten sonra 'le aynı puanı aldık. İstersem, 'Başkanım sözleşmemi uzatmak istiyorum' derdim" dedi.
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