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Herkesin Fener'e teşekkür borcu var

Başkan , “15 Temmuz’da hepimiz sokağa çıktık. F.Bahçe’nin 3 Temmuz’daki duruşundan dolayı herkesin bize bir teşekkür borcu var” dedi

Herkesin Fenere teşekkür borcu var
F.Bahçe Başkanı , "15 Temmuz'da hain bir darbe girişimi yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kaybolacağı bir gecede vatandaşlarımızla birlikte hepimiz sokağa çıktık. 'nin 3 Temmuz'daki duruşundan dolayı herkesin bize bir teşekkür borcu var. Tek arzum Yargıtay kararının bir an evvel çıkması ve camiamızın aklanması" diye konuştu.

KENDİMİ ADADIM
Yıldırım başkanlığında 20. yılı yaşadığını belirterek, "Yaşamımın 3'te birini kulübe adadım. Gece gündüz amatörce harcadım. Hiç bir maddi beklentim olmadı çıkarım aksine maddi kayıplarım olmuştur" açıklamasını yaptı.


GEÇMİŞ OLSUN ALPASLAN
Başkan Aziz Yıldırım, 1973-83 yıllarında Fenerbahçe'de forma giyen Alpaslan Eratlı'ya hastanede geçmiş olsun ziyaretinde bulundu... Ziyarette Asbaşkan Şekip Mosturoğlu da hazır bulundu.
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