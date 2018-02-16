Herkesin Fener'e teşekkür borcu var
Başkan Aziz Yıldırım, “15 Temmuz’da hepimiz sokağa çıktık. F.Bahçe’nin 3 Temmuz’daki duruşundan dolayı herkesin bize bir teşekkür borcu var” dedi
KENDİMİ ADADIM
Yıldırım başkanlığında 20. yılı yaşadığını belirterek, "Yaşamımın 3'te birini kulübe adadım. Gece gündüz amatörce harcadım. Hiç bir maddi beklentim olmadı çıkarım aksine maddi kayıplarım olmuştur" açıklamasını yaptı.
GEÇMİŞ OLSUN ALPASLAN
Başkan Aziz Yıldırım, 1973-83 yıllarında Fenerbahçe'de forma giyen Alpaslan Eratlı'ya hastanede geçmiş olsun ziyaretinde bulundu... Ziyarette Asbaşkan Şekip Mosturoğlu da hazır bulundu.
Etiketler: Aziz Yıldırım , Fenerbahçe
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Gazete
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