;
Yol Durumu
  1. Birkaç gol daha atarsa müslüman olacağız
  2. Valbuena'dan şok hareket!

Orman ayrılırsa aday olurum

öğrencilerle buluştu. 2 . Başkanı, ilerde başkan adayı olup olmayacağı sorusuna, “Orman ayrılırsa aday olurum” dedi

Orman ayrılırsa aday olurum
2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbul'daki bir üniversitede öğrencilerle buluştu. Çebi, ileride başkan adayı olup olmayacağı yönündeki soru üzerine, "Herkesin gönlünde başkanlık vardır. 6-7 sene mücadele verdim Fikret Bey ayrılmışsa o zaman başkanlığa gelirim. Bu benim görevim ve kimse kusura bakmasın ben aday olurum " ifadesini kulllandı.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar