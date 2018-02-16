Dilmen yorumladı! Pozisyon penaltı mı?

Rıdvan Dilmen, Konyaspor - Beşiktaş maçında ilk 45 dakikayı şöyle değerlendirdi:
Beşiktaş, deplasmanda oynuyor demeye bin şahit lazım. İçeride gibi oynuyor. Pepe gibi tecrübeli bir futbolcunun orada hiç bulaşmaması lazım. Anlamsız bir faul yaptı. Beşiktaş'ın attığı golde yardımcı olağanüstü bir karar verdi. 0-0 giden bir maçta bu kararı vermek kolay değil. Pepe'nin pozisyonuna bazı yorumcular faul değil diyecektir. Jahovic ile olan pozisyondan bahsediyorum. Bence faul. Tolgay'ın yaptığı pozisyon penaltı değil. Pozisyonları farklı düşünen olabilir ama ben oyuncu gözüyle bakıyorum.
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