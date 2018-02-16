Sarı-lacivertli oyuncular karşılaşma sonrası galibiyet fotoğrafı çektirmek istedi. Ancak Valbuena'dan olumlu yanıt gelmedi. Devamında bu girişim iptal edildi. Yıldız oyuncu stattan ayrılırken imza taleplerini de geri çevirdi. Morali çok bozuk olan Valbuena'yı kaybetmek istemeyen teknik heyetin, Alanyaspor maçı için çözüm aradığı öğrenildi.



Fenerbahçe, Medipol Başakşehir galibiyetiyle zirveye ortak oldu. Daha da önemlisi bu maçta oynadığı üstün futbolla özgüven kazanıp rakiplerine gözdağı verdi.