Sana söz başkanım!

Trabzonspor Başkanı MuharremUsta ile Teknik Direktör Rıza Çalımbay,İstanbul'da bir araya geldi. Takımın gidişatınınmasaya yatırıldığı toplantıda BaşkanUsta, oynanan futboldan memnunkalmadığını tecrübeli teknik adama aktardı.Çalımbay'ın toplantıda, "Sana sözveriyorum başkanım. Başakşehir maçıylabirlikte galibiyet serisine başlayacağız"ifadelerini kullandı. MuharremUsta ise, Başakşehir maçının kazanılmasıdurumunda takımın tekrar zirve yarışınaortak olacağını söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.