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Sana söz başkanım!

ile İstanbul’da takımın durumunu masaya yatırdı. Çalımbay, görüşmede seri galibiyet sözü verdi

Sana söz başkanım!
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile Teknik Direktör Rıza Çalımbay, İstanbul'da bir araya geldi. Takımın gidişatının masaya yatırıldığı toplantıda Başkan Usta, oynanan futboldan memnun kalmadığını tecrübeli teknik adama aktardı. Çalımbay'ın toplantıda, "Sana söz veriyorum başkanım. Başakşehir maçıyla birlikte galibiyet serisine başlayacağız" ifadelerini kullandı. Muharrem Usta ise, Başakşehir maçının kazanılması durumunda takımın tekrar zirve yarışına ortak olacağını söyledi.
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  • 15 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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