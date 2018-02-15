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Samandıra'da özel konuklar

Alanya maçı hazırlıklarını sürdüren F.Bahçe’yi down sendromlu çocuklar ziyaret etti

Samandırada özel konuklar
F.Bahçe, Alanya maçının hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla sürdürdü. Sakatlıkları devam eden Skrtel ve Janssen'in tedavileri devam ederken Neto'ya dinlendirme programı uygulandı. Sarı-Lacivertliler'in antrenmanını Ataşehir Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama ve İş Okulu'nda eğitim gören down sendromlu engelli öğrenciler ziyaret etti.
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  • 15 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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