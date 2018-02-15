Bir kuruş boğazımdan geçmedi
G.Saray’ın eski başkanı Özbek fatura kesip para aldığı iddialarına tepki gösterdi. Özbek , “1 kuruş boğazımdan geçmemiştir” diye konuştu. Kulübe 90 milyon TL verdiğini belirten Özbek , "150 milyon TL de kefaletim var. Yasal önlem almam normal. Ama G.Saray'ı asla zora sokmam" dedi
KULÜBE 90 MİLYON TL VERDİM
Başkanlığı döneminde kulübe 90 milyon TL'lik nakit para verdiğini belirten Özbek, "Ayrıca 150 milyon TL'lik kefaletim mevcut. Bu yüzden bazı yasal önlemler almam normal" ifadelerini kullandı.
G.SARAY'I ASLA ZORA SOKMAM
Hiçbir zaman alacakları için Galatasaray'ı zora sokmayacağını belirten Özbek, "Riva'dan gelecek olan gelir de 508 değil, 708 milyon TL'dir. Hasılat paylaşımı olduğu için de gizli bir şey yok" dedi.
FATURA KESMEMİZ GEREKİRDİ
G.Saray Lisesi'nin, Galatasaray Üniversitesi'nin konaklamasına sponsor olduğunu ifade eden Özbek, "Bir kurum olduğumuz için fatura kesmek sorundayız. Geçmiş dönemde bu bağış 6 milyon TL" diye konuştu.
ŞAMPİYONLUK KADROSU KURDUK
G.Saray' da 2.5 yıl başkanlık yaptığını belirten Özbek, "Yapmış olduğumuz en önemli hizmet kurmuş olduğumuz futbol takımıdır. Şampiyonluk kadrosu kurduk." dedi.
28 MİLYON LİRA TARTIŞMASI
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Divan Kurulu'nda Dursun Özbek'den 28 milyon lira alacakları olduğunu açıkladı. Cengiz, "Bu parayı ödemeye asla yetkili olamam" dedi. Bunun üzerine söz alan Özbek, "2 tarih vereceğim. 3 Ağustos 2016 ve 4 Ağustos 2017 tarihli Sportif A.Ş. yönetim kurulu kararlarını okuyun. Bunların buradan söylenmesinin ne kadar tehlikeli olacağını göreceksiniz ifadesini kullandı.
Etiketler: Dursun Özbek , mustafa cengiz , Galatasaray
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Gazete
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