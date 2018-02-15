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Şampiyonlar Ligi'nde Salah fırtınası

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk ayağında , konuk ettiği Paris Saint-Germain'i () 3-1, ise deplasmanda Porto'yu 5-0 mağlup etti. Organizasyonun son 16 turunun ilk ayağında iki maç oynandı.

REAL MADRID, PSG'Yİ AĞIRLADI
Şampiyonlar Ligi'nde son dört sezonun üçünden zaferle ayrılan İspanya temsilcisi , Santiago Bernabeu Stadı'nda Fransa ekibi 'yi ağırladı.

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  • 15 Şubat 2018, Perşembe 14:06
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