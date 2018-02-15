REAL MADRID, PSG'Yİ AĞIRLADI
Şampiyonlar Ligi'nde son dört sezonun üçünden zaferle ayrılan İspanya temsilcisi Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Fransa ekibi PSG'yi ağırladı.
Şampiyonlar Ligi'nde Salah fırtınası
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk ayağında Real Madrid, konuk ettiği Paris Saint-Germain'i (PSG) 3-1, Liverpool ise deplasmanda Porto'yu 5-0 mağlup etti. Organizasyonun son 16 turunun ilk ayağında iki maç oynandı.
REAL MADRID, PSG'Yİ AĞIRLADI
Etiketler: Real Madrid , Cristiano Ronaldo , Liverpool , PSG , Mohamed Salah
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.