PTT Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş'u 83-80 yendi. Anadolu Efes bu galibiyet ile kupanın yarı finalinde Darüşşafaka'nın rakibi oldu.
Mücadeleye iyi başlayan Anadolu Efes, ilk 5 dakikayı 13-8'lik üstünlükle kapadı. Fenerbahçe Doğuş'un üst üste top kayıpları yaşamasıyla Anadolu Efes, farkı çift hanelere çıkardı: 12-23. Kalan bölümde de üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, İlk çeyreği 26-14'lük üstünlükle tamamladı.
İkinci periyoda Guduric ve Datome'nin basketleriyle etkili başlayan sarı-lacivertli ekip, 12'nci dakikada aradaki farkı 7 sayıya indirmeyi başardı: 19-26. Dunston ve Brown'ın üstün performansı ile durumu toparlayan Anadolu Efes, Simon'un bulduğu sayı ile aradaki farkı çift hanelere çıkardı: 25-36. Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe Doğuş'un faul hakkını erken bitirmesini iyi değerlendirerek devreyi 45-36'lık üstünlükle tamamladı.
Üçüncü periyotta lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe Doğuş karşısında etkili oyununu sürdürdü. Sarı-lacivertliler Vesely, Melih ve Guduric'in bulduğu sayılar ile aradaki farkı 8 sayıya indirse de bu periyodu da lacivert-beyazlı ekip üstünlükle sonlandırdı: 61-67.
Dördüncü periyoda etkili başlayan Fenerbahçe Doğuş, Wanamaker ve Datome'nin bulduğu sayılar ile durumu toparladı: 66-67. Anadolu Efes karşısında üstün oyununu bırakmayan sarı-lacivertli ekip, karşılaşmanın bitimine 3.50 kala sayı farkını korudu: 73-75. Karşılaşma boyunca iyi oyun sergileyen Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş'u 83-80 mağlup ederek yarı finalde Darüşşafaka Basket'in rakibi oldu..
Dev maçın galibi belli oldu!
PTT Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Doğuş'u mağlup eden Anadolu Efes, yarı finale çıktı.
PTT Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş'u 83-80 yendi. Anadolu Efes bu galibiyet ile kupanın yarı finalinde Darüşşafaka'nın rakibi oldu.
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