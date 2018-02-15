Dev maçın hakemi belli oldu

üper Lig'de 22. haftada maç yönetecek hakemler belli oldu.

Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanacak maçı FIFA kokartlı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Cuma günü oynanacak Konyaspor-Beşiktaş maçında Alper Ulusoy, Fenerbahçe ile Alanyaspor maçında Ümit Öztürk ve Kasımpaşa-Galatasaray maçında Halis Özkahya düdük çalacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG'DE 22. HAFTANIN HAKEMLERİ