Milli takım endişesi

Sezonun ikinci yarısında mükemmel bir performans sergileyen Anderson Talisca, Brezilya Milli Takımı'nın yetkililerinin de dikkatini çekmiş durumda... Genç yıldızın son maçlarını mercek altına alan yetkililer, Fenerbahçe ile oynayacak Süper Lig maçını da canlı olarak izleyecek. Fakat bu durum Beşiktaş'ta endişe yaratıyor. Yönetim, Talisca'nın Dünya Kupası'nda forma giymesi durumunda fiyatının çok artacağını, bu durumda transferin gerçekleşme ihtimalinin azalacağını düşünüyor.
FORMUNUNZİRVESİNDE Talisca ligin ikinci yarısında forma giydiği 4 maçta rakip fileleri 6 kez havalandırmayı başardı.
31 RESMİ MAÇTA 17 GOLE KATKI Beşiktaş tribünlerinin sevgilisi olan Anderson Talisca bu sezon tüm kulvarlarda 31 resmi maça çıktı... 23 yaşındakiBrezilyalı yıldız 14 gol ve 3 asistle tam 17 gole direktkatkıda bulundu.
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