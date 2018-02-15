Fener’e kupada soğuk duş
Fenerbahçe’yi deviren Anadolu Efes, kupada yarı finale çıktı ve Darüşşafaka’nın rakibi oldu. Dunston 23 sayıyla yıldızlaştı
A.EFES MAÇA FIRTINA GİBİ BAŞLADI
Karşılaşmaya mükemmel bir tempo ile başlayan Anadolu Efes ilk anlardan itibaren üstünlüğü eline aldı ve ilk çeyreği 26-14'lük skorla önde kapadı. Lacivert- Beyazlılar devreye de 45-36 üstün girdi.
F.BAHÇE SALLADI AMA YIKAMADI
Maçı çevirmek için bastıran F.Bahçe, son 10 dakikaya 67-61 geride girdi. Kanarya son çeyrekte Guduric ve Datome'nin üçlükleriyle farkı eritse de karşılaşmayı uzatmaya götürecek olan son topu kullanamadı ve maçı 83-80 kaybetti.
ATAMAN VE OBRA YİNE SELAMLAŞMADI
A.Efes'in hocası Ergin Ataman, F.Bahçe ile ligde oynadıkları maçtan sonra Obradovic'in elini 100. sayıyı centilmenlik dışı attıkları gerekçesiyle sıkmamış ve ikili arasındaki gerilim tırmanmıştı. Dün akşamki çeyrek final maçının ardından da iki teknik adam selamlaşmadı.
Etiketler: Anadolu Efes , Fenerbahçe
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Gazete
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