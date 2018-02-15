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Fener’e kupada soğuk duş

’yi deviren , kupada yarı finale çıktı ve Darüşşafaka’nın rakibi oldu. Dunston 23 sayıyla yıldızlaştı

Fener’e kupada soğuk duş
PTT Erkekler Basketbol Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçta Fenerbahçe Doğuş'u 83-80 mağlup eden Anadolu Efes, adını yarı finale yazdırdı. Lacivert- Beyazlılar böylelikle dünkü diğer maçta Eskişehir Basket'i eleyerek yarı finale çıkan Darüşşafaka'nın rakibi oldu.

A.EFES MAÇA FIRTINA GİBİ BAŞLADI
Karşılaşmaya mükemmel bir tempo ile başlayan Anadolu Efes ilk anlardan itibaren üstünlüğü eline aldı ve ilk çeyreği 26-14'lük skorla önde kapadı. Lacivert- Beyazlılar devreye de 45-36 üstün girdi.

F.BAHÇE SALLADI AMA YIKAMADI
Maçı çevirmek için bastıran F.Bahçe, son 10 dakikaya 67-61 geride girdi. Kanarya son çeyrekte Guduric ve Datome'nin üçlükleriyle farkı eritse de karşılaşmayı uzatmaya götürecek olan son topu kullanamadı ve maçı 83-80 kaybetti.

ATAMAN VE OBRA YİNE SELAMLAŞMADI
A.Efes'in hocası Ergin Ataman, F.Bahçe ile ligde oynadıkları maçtan sonra Obradovic'in elini 100. sayıyı centilmenlik dışı attıkları gerekçesiyle sıkmamış ve ikili arasındaki gerilim tırmanmıştı. Dün akşamki çeyrek final maçının ardından da iki teknik adam selamlaşmadı.
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  • 15 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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