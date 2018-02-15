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10 numara operasyon

Siyah-Beyazlılar eğer Talisca’yı elinden kaçırırsa B Planı’nı devreye sokacak. Yönetimin ilk hedefi Çin’de oynayan Brezilyalı ... Ayrıca bir diğer Sambacı Augusto ve Hollandalı Klaassen de listede

10 numara operasyon
Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda çok zorlu bir fikstüre giren Beşiktaş'ta en çok merak edilen konulardan birisi de Anderson Talisca'nın durumu...

LİSTEDE 3 YILDIZ VAR
Benfica ile yapılan kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı yıldızın tapusunu almak için çalışmalara başlayan Siyah-Beyazlılar, bir yandan da B Planı'nı belirlemiş durumda. Yönetimin 3 önemli ismi listesine aldığı öğrenilirken, bu yıldızları TAKVİM açıklıyor.

MALİYETİ YÜKSEK AMA
Alınan bilgilere göre listenin ilk sırasında Alex Teixeira yer alıyor... 2016 yılında rekor br ücrete Shakhtar Donetsk'ten Çin kulübü Jiangsu Suning'e transfer olan Brezilyalı yıldızın sözleşmesi 2019 yılının sonunda bitecek. Fakat Teixeira'nın Çin'den ayrılmak istediği ve bu nedenle yüksek maliyete rağmen Beşiktaş'a transferinin gerçekleşebileceği belirtiliyor. Yönetimin listenin ikinci sırasındaki isim ise Çin'de oynayan bir başka Brezilyalı Renato Augusto.

YÖNETİM ARAŞTIRIYOR
Beijing Sinobo Guoan'da forma giyen 30 yaşındaki futbolcunun takımdaki durumu ve maliyetiyle ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor. Everton'da oynayan Davy Klaassen de Beşiktaş'ın listesinde yer alıyor. Yönetim, Talisca'da sorun yaşanması durumunda bu üç isimden birisini bitirmeyi hedefliyor.

UEFA FRENİ DE OLMAYACAK!
yönetimi, son yıllarda transferde büyük sorun yaratan denetiminden sezon sonunda kurtulacak. Siyah-Beyazlılar böylece yeni sezonda transferde adımlarını çok daha rahat atma şansını yakalayacak.
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  • 15 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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