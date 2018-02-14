Yarışın içindeyiz
Trabzonspor’un golcüsü Burak Yılmaz, “Üst üste puan kayıpları yaşasak da zirve yarışından kopmadık. Başakşehir maçını kazanarak çıkışa geçeceğiz”dedi
KAZANMAK ZORUNDAYIZ
Zirve yarışı için Başakşehir maçının kritik olduğunu belirten Burak, "Yukarıdan kopmamak için Başakşehir'i yenmeliyiz. Bunu başaracak güce de sahibiz" dedi.
HERKES ÇOK ÇALIŞIYOR
Takımda herkesin büyük bir öz veri ile çalıştığını belirten Burak, "Hep birlikte bu yarışın içerisinde olduğumuzu göstereceğiz. Trabzonspor'un yeri her zaman zirvedir" diye konuştu.
ÇALIMBAY'IN YÜZÜ GÜLDÜ
Trabzon Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Burak 'ın sakatlığını atlatmasından ötürü hayli mutlu. Çalımbay, Burak'ın takımın gol sorununu çözeceğine inanıyor.
OGENYİ ONAZİ FORMA İSTİYOR
Trabzonspor'da ailevi nedenlerden dolayı izin alarak Gençlerbirliği maçı kadrosuna dahil edilmeyen Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi, bu hafta oynanacak olan Başakşehir maçında forma giymek istiyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay orta alanda Juraj Kucka ile Onazi arasında tercih yapacak.
TRABZONSPOR İDMANINA HAVA MUHALEFETİ ENGELİ
Trabzonspor, ligde hafta sonu oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına dün başladı. İdmana olumsuz hava muhalefeti nedeniyle il dışında olan ve Trabzon'a gelemeyen birçok oyuncu katılamadı.
Yunus EMRE SEL
Etiketler: Rıza Çalımbay , Trabzonspor , Burak Yılmaz
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Gazete
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Riza Calimbay bu isi goturemecek gibi,,bir maglubiyette biletini keserler,,,en basta taraftar,,,
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