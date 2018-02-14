Cimbom 75 puanla şampiyon
Türk futbolunu çok iyi bilen Evren Turhan İlker Yağcıoğlu ve Oktay Derelioğlu kalan tüm maçları TAKVİM için tek tek yorumladı. Yapılan tahminler, Cimbom'un 75 puanla şampiyon olacağını gösteriyor. F.Bahçe ise ligi 2. bitirecek
EVREN TURHAN: GALATASARAY SADECE 2 MAÇTA PUAN KAYBEDER
Evren Turhan'ın 13 haftalık tahminine göre Galatasaray kalan maçlarda kolay kolay kayıp yaşamayacak. Turhan'a göre, Antalya galibiyetiyle liderliği Başakşehir'den geri alan Sarı-Kırmızılılar koltuğu sezon sonuna kadar bırakmayacak. Turhan, Galatasaray'ın sadece Fenerbahçe deplasmanı ve Başakşehir önünde puan kaybedebileceğini düşünüyor. Cimbom'ın ardından Fenerbahçe'nin ikinci sırada yer alacağını tahmin eden Turhan'a göre son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş 4. olacak.
İLKER YAĞCIOĞLU: İKİLİ AVERAJLA FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLUR!
İlker Yağcıoğlu, Evren Turhan'a göre çok daha çekişmeli bir zirve yarışı bekliyor. Yağcıoğlu'nun tahminine göre Fenerbahçe ve Galatasaray ligi aynı puanda bitirecek. Fakat Kanarya ikili averaj farkıyla sezon sonunda mutlu sona ulaşacak. Fenerbahçe'nin kalan 13 haftada yenilgi yüzü görmeyeceğini düşenen Yağcıoğlu'na göre Sarı-Lacivertliler; Beşiktaş, Kayserispor ve Sivasspor deplasmanlarında berabere kalacak. Yağcıoğlu da Beşiktaş'ın 4. olacağı görüşünde.
OKTAY DERELİOĞLU: KİMSE HEVESLENMESİN, BAŞAKŞEHİR GÜLER!
Oktay Derelioğlu ise şampiyonluk yarışında 3 büyüklere değil Başakşehir'e daha fazla şans tanıyor... Derelioğlu, bu hafta Fenerbahçe önünde şok bir yenilgi almasına rağmen Abdullah Avcı'nın ekibinin tarihindeki ilk şampiyonluğa ulaşacağını düşünüyor. Derelioğlu, Turhan ve Yağcıoğlu'nun aksine Beşiktaş'a da daha fazla şans veriyor. Kartal'ın 2. sırada yer alacağını tahmin eden Derelioğlu'na göre Galatasaray üçüncü, Fenerbahçe ise dördüncü olacak.
Etiketler: süper lig , Oktay Derelioğlu , evren turhan , İlker Yağcıoğlu
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Gazete
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herkes istediği gibi düşünebilir bunlar objektif değil
Ne oldu yani Basaksehir den Besiktas tan vaz mi gectiler,,Bizin yorumcular cok enteresanlar vallahi,,
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