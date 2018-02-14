Soğuk savaş

Geçen hafta FenerbahçeDoğuş ileAnadolu Efes arasındaoynanan lig maçında, iki takımınantrenörü Zeljko Obradovicve Ergin Atamanarasında girilim yaşanmıştı...Dün PTT Türkiye Kupasıöncesi düzenlenen basıntoplantısında iki usta antrenöradeta birbirinin yüzüne bilebakmadı. El sıkışmayan Obrave Ataman'ın basın toplantısısırasında sürekli ayrı uçlaraoturmaları dikkatleri çekti.
"YORUM YOK" Yaşanan gerimle ilgili soruları yanıtlayan Zeljko Obradovic, "26 yıldır başantrenörlük yapıyorum. Sadece Türkiye'de değil bir çok ülkede yaptım. İnsanlara her zaman saygı gösterdim. Nasıl saygı gösterilmesi gerektiğini de biliyorum. Bunu da yapmaya devam edeceğim. Eğer bana saygı gösterilmezseben de bunu yapanagöstermem. Benim için konu kapandı" dedi. ErginAtaman ise, "Fenerbahçe antrenörü 'no comment(yorum yok)' dedi. Ben de 'no comment (yorum yok)' diyorum ve bu konuyu kapatıyorum" açıklamasını yaptı.
TÜRKOĞLU: KONU YADAHİL OLMUYORUZ! Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun gündemi de Obra- Ataman gerilimiydi... Türkoğlu, "Biz bu konuya federasyon olarak mümkün olduğunca dahil olmamaya çalışıyoruz ve herkesi kendi olgunluğuna bırakıyoruz. İkisi de çok önemli antrenörler" dedi.
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