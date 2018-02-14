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Soğuk savaş

organizasyonunda Obradovic ve Ataman ayrı uçlarda oturdu. Obra, “Bana saygı göstermeyene ben de göstermem” dedi

Soğuk savaş
Geçen hafta Fenerbahçe Doğuş ile Anadolu Efes arasında oynanan lig maçında, iki takımın antrenörü Zeljko Obradovic ve Ergin Ataman arasında girilim yaşanmıştı... Dün PTT Türkiye Kupası öncesi düzenlenen basın toplantısında iki usta antrenör adeta birbirinin yüzüne bile bakmadı. El sıkışmayan Obra ve Ataman'ın basın toplantısı sırasında sürekli ayrı uçlara oturmaları dikkatleri çekti.

"YORUM YOK"
Yaşanan gerimle ilgili soruları yanıtlayan Zeljko Obradovic, "26 yıldır başantrenörlük yapıyorum. Sadece Türkiye'de değil bir çok ülkede yaptım. İnsanlara her zaman saygı gösterdim. Nasıl saygı gösterilmesi gerektiğini de biliyorum. Bunu da yapmaya devam edeceğim. Eğer bana saygı gösterilmezse ben de bunu yapana göstermem. Benim için konu kapandı" dedi. Ergin Ataman ise, "Fenerbahçe antrenörü 'no comment (yorum yok)' dedi. Ben de 'no comment (yorum yok)' diyorum ve bu konuyu kapatıyorum" açıklamasını yaptı.

TÜRKOĞLU: KONU YA DAHİL OLMUYORUZ!
Federasyonu Başkanı 'nun gündemi de Obra- Ataman gerilimiydi... Türkoğlu, "Biz bu konuya federasyon olarak mümkün olduğunca dahil olmamaya çalışıyoruz ve herkesi kendi olgunluğuna bırakıyoruz. İkisi de çok önemli antrenörler" dedi.
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  • 14 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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