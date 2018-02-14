Beşiktaş'ta bugün yapılan antrenmandan sonra teknik direktör Şenol Güneş, Sevgililer Günü nedeniyle soyunma odasında bulunan taktik tahtasına anlamlı bir mesaj bıraktı.





ÖNEMLİ OLAN NEYE SAHİP OLDUĞUNUZ DEĞİL KİMİNLE PAYLAŞTIĞINIZ

Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup da bu mesajın fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı. İşte Güneş'in öğrencilerine mesajı;

"Sevmek için yürek, sürdürmek için emek gerek. Sevgi ne Boğaz'da ne mum ışığında yemek yemek, ne de pahalı bir pırlanta demek. Sevgi bir lokmada iki mutlu insan demek. Sevgililer gününüz kutlu olsun. Her gününüz mutlu olsun. Önemli olan neye sahip olduğunuz değil, sahip olduklarınızı kiminle paylaştığınızdır."



DÜNYA KUPASI DÖNÜŞÜ AYNI MESAJI VERMİŞTİ

Öte yandan Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası'nda 3. olduktan sonra ülkeye dönerken, uçakta yaptığı konuşmada öğrencilerine aynı mesajı vermişti