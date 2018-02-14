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'dan anlamlı hediye

İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'nin Türk asıllı futbolcusu , 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sevgilisine tek taş yüzük almak yerine 'ne engelli taşıma aracı hediye etti. Bu araçtan ilçede yaşayan yaklaşık 500 engellinin faydalanması düşünülüyor.

İlkay Gündoğandan anlamlı hediye

Şampiyonlar Ligi'nin Son 16. Turu ilk maçında Basel'e karşı müthiş bir performans sergileyen ve bu performansını iki golle süsleyen ; 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yine örnek bir davranış sergiledi.

Memleketi 'in Dursunbey ilçesinde belediyenin engellilere yönelik başlattığı 'Hayatı paylaşmak için engel yok' projesine destek veren ünlü futbolcu, 14 Şubat'ta sevgilisine tek taş yüzük almak yerine, engellilerin hizmetinde kullanılması için bir engelli aracı hibe etti. Aracın önümüzdeki günlerde 'ne teslim edilmesi bekleniyor.

YÜZLERCE HASTANIN HİZMETİNDE OLACAK
Belediye bünyesinde oluşturulan çağrı merkezini arayan her engelli vatandaşın bu imkandan faydalanmasını isteyen Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan konu ile ilgili şunları söyledi:

"Belediye olarak başlattığımız 'Hayatı paylaşmak için Engel yok' projesi kapsamında 662 10 10 numaralı bir çağrı merkezi oluşturduk. Sağ olsun İlçemizin gururu İlkay Gündoğan ve Babası İrfan Gündoğan Beyler bu projemiz ile yakından ilgilendiler. Artık engelli vatandaşlarımız, çarşıda pazarda veya her hangi bir yerde, bir şeye ihtiyaç duyduklarında; hatta evde canları sıkıldığında bile, hemen bu hattımızı arayacaklar. İlkay kardeşimizin Sevgililer Günü'nde hibe ettiği araç ve ekibimiz, arayan vatandaşımızın kapısında olacak. Artık vatandaşımız nereye gitmek istiyorsa oraya götürülecektir. Bu vesile ile daima maddi ve manevi her türlü destekleri ile yanımızda hissettiğimiz İlkay ve İrfan Gündoğan Beylere çok teşekkür ediyorum.Unutmamak gerekir ki hepimiz birer engelli adayıyız."

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  • 14 Şubat 2018, Çarşamba 17:41
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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musa musa

vallaha helalolsun

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evet0
hayır0
cevapla 14.02.2018 21:07
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