Galatasaray Antalyaspor'u 3-0 yenerek SüperLig'de 5 hafta sonra liderliği ele geçirirken maçtan sonra Teknik Direktör Fatih Terim'in Belhanda'ya tepki gösterdiği ortaya çıktı. Tecrübeli hocanın soyunma odasında Faslı futbolcuyu kırmızı kart gördüğü için tatlı sert azarladığı ve kulağını çektiği ortaya çıktı.
EKSTRA CEZA YOK Terim'in maç sonrasında, "Senin gibi profesyonel bir oyuncunun bu kırmızı kartı görmemesi gerekirdi. Sana güvenenleri yüzüstü bıraktın. Bir daha böyle birşey istemiyorum" dediği öğrenildi. Yönetimin Belhanda'ya ekstra bir ceza vermeyeceği öne sürüldü.
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Belhanda ,Feguli cabuk sinrleniyorlar,,,tehlikeli bir durum tahriklere kapiliyorlar,,Sonuc vahim,,gene bir mac'la kurtuldu,,,
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