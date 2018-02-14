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Sana güvenenleri yüzüstü bıraktın

Terim’in kırmızı kart gören ’ya, “Sana güvenenleri yüzüstü bıraktın” diyerek tepki gösterdiği öğrenildi

Sana güvenenleri yüzüstü bıraktın
Galatasaray Antalyaspor'u 3-0 yenerek Süper Lig'de 5 hafta sonra liderliği ele geçirirken maçtan sonra Teknik Direktör Fatih Terim'in Belhanda'ya tepki gösterdiği ortaya çıktı. Tecrübeli hocanın soyunma odasında Faslı futbolcuyu kırmızı kart gördüğü için tatlı sert azarladığı ve kulağını çektiği ortaya çıktı.

EKSTRA CEZA YOK
Terim'in maç sonrasında, "Senin gibi profesyonel bir oyuncunun bu kırmızı kartı görmemesi gerekirdi. Sana güvenenleri yüzüstü bıraktın. Bir daha böyle birşey istemiyorum" dediği öğrenildi. Yönetimin 'ya ekstra bir ceza vermeyeceği öne sürüldü.
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  • 14 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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mehmet-newyork mehmet-newyork

Belhanda ,Feguli cabuk sinrleniyorlar,,,tehlikeli bir durum tahriklere kapiliyorlar,,Sonuc vahim,,gene bir mac'la kurtuldu,,,

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 14.02.2018 06:26
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