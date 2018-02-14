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'da başkanların kavgası

Galatasarayda başkanların kavgası

'ın Şubat Ayı Olağan Divan Kurulu toplantısı başladı. Galatasaray Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu'nun tam kadro hazır bulunduğu toplantıya eski başkan de katıldı. Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, gündemi okuyarak, divan kurulunun açılışını yaptı.

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  • 14 Şubat 2018, Çarşamba 17:07
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