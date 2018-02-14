Galatasaray'ın Şubat Ayı Olağan Divan Kurulu toplantısı başladı. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Yönetim Kurulu'nun tam kadro hazır bulunduğu toplantıya eski başkan Dursun Özbek de katıldı. Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, gündemi okuyarak, divan kurulunun açılışını yaptı.
Galatasaray'da başkanların kavgası
Etiketler: mustafa cengiz , Dursun Özbek , UEFA , Galatasaray
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