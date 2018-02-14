Fenerbahçe’ye 2 müjde birden

Başakşehir deplasmanında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Fernandao ve AlperPotuk'tan Fenerbahçe'ye iyi haber geldi. İki futbolcunun da durumlarının ciddi olmadığı ve cumartesi günü oynanacak AytemizAlanyaspor maçında forma giyebilecekleri açıklandı. Sakatlıkları devam eden Martin Skrtel ile Vincent Janssen ise bu hafta forma giyemeyecek. Hollandalı santrforun geri dönüşü hakkında tarih verilemiyor.
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