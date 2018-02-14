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  1. Fernandao çılgınlığı

’ye 2 müjde birden

Başakşehir mücadelesinde sakatlanan ve ’un Alanya maçında oynayacağı açıklandı

Fenerbahçe’ye 2 müjde birden
Başakşehir deplasmanında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Fernandao ve Alper Potuk'tan Fenerbahçe'ye iyi haber geldi. İki futbolcunun da durumlarının ciddi olmadığı ve cumartesi günü oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyebilecekleri açıklandı. Sakatlıkları devam eden Martin Skrtel ile Vincent Janssen ise bu hafta forma giyemeyecek. Hollandalı santrforun geri dönüşü hakkında tarih verilemiyor.
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  • 14 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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