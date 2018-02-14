;
Yol Durumu
  1. Sana güvenenleri yüzüstü bıraktın
  2. 59 yılda 350 kulüp kepenk kapattı

Cimbom’da büyük kriz

Cimbom’da 9 Mart’ta ile yapılacak zirve öncesi sıkıntı had safhada. UEFA ile yapılacak yeni FFP anlaşmasında transfere kısıtlamalar getirilebilir. culara 4 aydır ödeme yapılmaması nedeniyle oyuncuların serbest kalması gündemde. Yönetim bu krizi çözmek için basketçilerle görüşecek...

Cimbom’da büyük kriz
Galatasaray ligde liderliği ele geçirirken büyük bir tehlike ile karşı karşıya.. Yönetimi 7 aydır paralarını alamayan futbolculara geçtiğimiz günlerde ödeme yapmıştı. Yönetim sıkıntıyı çözse de ile 9 Mart'ta yapılacak Finansal Fair Play toplantısı öncesi büyük bir tehlike kapıda belirdi.

SUNUM ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI
Galatasaray 9 Mart'ta Nyon'da düzenlenecek kritik zirve öncesi sunum çalışmalarına başlarken UEFA ile 3-4 yılı kapsayacak yeni bir FFP anlaşması yapmayı hedefliyor. Bunun için çalışmalar sürüyor.

YENİ KISITLAMALAR GELEBİLİR
Sarı- Kırmızılı kulübün futbolculara 7 ay maaş ödememesinden haberdar olan UEFA'nın G.Saray'a kısıtlamalar getirme ihtimali yüksek görünüyor. UEFA, G.Saray'a, "Sattığın kadar oyuncu alacaksın" şartı sunabilir.

BASKETBOLCULAR SERBEST KALABİLİR
Benzer bir krizde takımında yaşanıyor. Basket takımına 4 aydır maaş ödenmemesi nedeniyle oyuncuların serbest kalabileceği öğrenildi. Yönetim önümüzdeki günlerde oyuncularla bir toplantı yapacak.


BASKETBOLCULARA ÖDEME AYSAL'DAN
Galatasaray'da ilginç bir iddia ortaya atıldı. 'da basketbol takımının 4 aydır ödenmeyen maaşlarını eski başkanlardan Ünal Aysal'ın ödeyeceği iddia edildi. Aysal'ın Başkan Mustafa Cengiz ile bir görüşme yaparak, "Basketbol takımının ödemelerini bana bırakın" dediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Etiketler: , , ,
  • 14 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
mehmet-newyork mehmet-newyork

Bu baskanin parasi yok ,,,bu gidisle Dursun Ozbek'i aratacak,,,,

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 14.02.2018 06:23
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar