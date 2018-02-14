Cimbom’da büyük kriz
Cimbom’da 9 Mart’ta UEFA ile yapılacak zirve öncesi sıkıntı had safhada. UEFA ile yapılacak yeni FFP anlaşmasında transfere kısıtlamalar getirilebilir. Basketbolculara 4 aydır ödeme yapılmaması nedeniyle oyuncuların serbest kalması gündemde. Yönetim bu krizi çözmek için basketçilerle görüşecek...
SUNUM ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI
Galatasaray 9 Mart'ta Nyon'da düzenlenecek kritik zirve öncesi sunum çalışmalarına başlarken UEFA ile 3-4 yılı kapsayacak yeni bir FFP anlaşması yapmayı hedefliyor. Bunun için çalışmalar sürüyor.
YENİ KISITLAMALAR GELEBİLİR
Sarı- Kırmızılı kulübün futbolculara 7 ay maaş ödememesinden haberdar olan UEFA'nın G.Saray'a kısıtlamalar getirme ihtimali yüksek görünüyor. UEFA, G.Saray'a, "Sattığın kadar oyuncu alacaksın" şartı sunabilir.
BASKETBOLCULAR SERBEST KALABİLİR
Benzer bir krizde basketbol takımında yaşanıyor. Basket takımına 4 aydır maaş ödenmemesi nedeniyle oyuncuların serbest kalabileceği öğrenildi. Yönetim önümüzdeki günlerde oyuncularla bir toplantı yapacak.
BASKETBOLCULARA ÖDEME AYSAL'DAN
Galatasaray'da ilginç bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'da basketbol takımının 4 aydır ödenmeyen maaşlarını eski başkanlardan Ünal Aysal'ın ödeyeceği iddia edildi. Aysal'ın Başkan Mustafa Cengiz ile bir görüşme yaparak, "Basketbol takımının ödemelerini bana bırakın" dediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Etiketler: UEFA , Galatasaray , Basketbol , mustafa cengiz
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Gazete
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Bu baskanin parasi yok ,,,bu gidisle Dursun Ozbek'i aratacak,,,,
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