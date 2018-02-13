Sıradaki hedef Beşiktaş

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'in31 maçlık iç sahadaki yenilmezliğinibitiren Fenerbahçe, son yıllardarakiplerinin yakaladığı serilerisonlandırmasıyla dikkatiçekiyor. 3. İstanbulBaşakşehir FatihTerim Stadı'ndaMedipol Başakşehir'i2-0yenen Sarı-Lacivertliler, rakibininSüper Lig'de iç sahadaki 701 günlüknamağlup unvanına son verdi.
FENER BUNU HEP YAPIYOR Fenerbahçe, geçen sezon MedipolBaşakşehir'in Süper Lig'deki 28maçlık namağlup serisini de bitirmişti.Benzer akıbete Feyenoordve Konyaspor da uğramıştı. Geçensezon kupada Beşiktaş'ı yenerekrakibini Vodafone Arena'da ilkyenen takım olan Fenerbahçe, şimdide 2 hafta sonra karşılaşacağı rakibinibir kez daha yenerek Siyah-Beyazlıekibin 37 maçlık iç sahayenilmezlik serisine sonvermeyihedefliyor.
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vay fener BJK yi gozune kesdirmis sanki hic o takimla karslasmamisda o biraz zor besiktasi yenmesi su bayarmuncen macini atlatsin BJK
Gelsinler bakalım Vodafone parkın kaç bucak olduğunu gösterlim fb.ye ayrıca Caner ceza alırken Volkan neden almıyor neden bu çifte standart.
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