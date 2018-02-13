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Sıradaki hedef

Başakşehir’in evindeki 31 maçlık (701 gün) serisine son veren şimdi de ligde 37 maçtır sahasında yenilmeyen ’ı gözün kestirdi

Sıradaki hedef Beşiktaş
'de Medipol Başakşehir'in 31 maçlık iç sahadaki yenilmezliğini bitiren Fenerbahçe, son yıllarda rakiplerinin yakaladığı serileri sonlandırmasıyla dikkati çekiyor. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen Sarı-Lacivertliler, rakibinin Süper Lig'de iç sahadaki 701 günlük namağlup unvanına son verdi.

FENER BUNU HEP YAPIYOR
Fenerbahçe, geçen sezon Medipol Başakşehir'in Süper Lig'deki 28 maçlık namağlup serisini de bitirmişti. Benzer akıbete Feyenoord ve Konyaspor da uğramıştı. Geçen sezon kupada Beşiktaş'ı yenerek rakibini Vodafone Arena'da ilk yenen takım olan Fenerbahçe, şimdi de 2 hafta sonra karşılaşacağı rakibini bir kez daha yenerek Siyah-Beyazlı ekibin 37 maçlık iç saha yenilmezlik serisine son vermeyi hedefliyor.
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YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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KOYLU KOYLU

vay fener BJK yi gozune kesdirmis sanki hic o takimla karslasmamisda o biraz zor besiktasi yenmesi su bayarmuncen macini atlatsin BJK

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.02.2018 15:42
AĞASI AĞASI

Gelsinler bakalım Vodafone parkın kaç bucak olduğunu gösterlim fb.ye ayrıca Caner ceza alırken Volkan neden almıyor neden bu çifte standart.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.02.2018 10:36
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