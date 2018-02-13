Şampiyonluk yolu açılacak
Başakşehir galibiyetinin ardından soyunma odasına giden Kocaman, “Hatasız oynadınız. Sezonun belki de en önemli finalini kazandınız” dedi. Başarılı teknik adam, "Bu galibiyet bize şampiyonluk yolunu açtı. Şimdi her şey elimizde. Çok çalışacağız, başaracağız" ifadesini kullandı
SIRADAN BİR GALİBİYET DEĞİL
Kocaman sözlerine şöyle devam etti: Bu galibiyet sıradan bir galibiyet değil. Bize şampiyonluk yolunu açtı. Şimdi her şey elimizde. Çok çalışacağız ve yüksek motivasyonla kalan maçlarımızı kazanacağız.
EKSİKLERE ÇALIŞACAĞIZ
Hiç bıkmadan eksiklerimizin üzerine gideceğiz. Çalışmalarımıza bu şekilde devam edersek belki de 2-3 hafta içinde fiziksel olarak en yüksek seviyeye çıkacağız...
VOLKAN: DAHA YAKINIZ
Hocalarını coşkuyla dinleyen Sarı- Lacivertli futbolcular, Kocaman'ın sözlerinin ardından alkışla hocalarına karşılık verdiler. Kaptan Volkan Demirel de "Artık kulaklarımızı tıkayıp sadece işimizi yapacağız. Şampiyonluk herkesten çok bize yakın" dedi.
Etiketler: süper lig , Aykut Kocaman , Fenerbahçe , Başakşehir
- 13 Şubat 2018, Salı
- Gazete
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