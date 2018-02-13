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imparatoru Cengizhan

1-1 giden maçta 16 dakika içinde 2 gol atıp 1 asist yapan genç yıldız, ’ya 2 haftada 6 puan kazandırdı. Cengiz ilk golünün ardından asker selamı vererek Afrin’e mesaj yolladı

Roma imparatoru Cengizhan
Sezon başı rekor ücretle Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder şova başladı. Geçen hafta Verona'ya attığı golle takımına galibiyeti getiren milli futbolcu önceki gece Benevento önünde müthiş bir performans gösterdi. Cengiz önce 1-1 giden maçın 59. dakikasında Edin Dzeko'ya çok şık bir asist yaptı.


MESSİ'VARİ BİR VURUŞ YAPTI
Dakikalar 62'yi gösterdiğinde genç yıldızımız bu kez Benevento ağlarını sarstı ve skor 3-1 oldu. Cengiz 75. dakikada ise ceza sahasının dışından Messi'vari bir vuruşla kendisinin 2., takımının ise 4. golünü attı.


STAT "CENGİZ" DİYE İNLEDİ
İki haftada Roma'ya 6 puan kazandıran milli oyuncu, 82. dakikada oyundan alındığında Olimpiyat Stadı "Cengiz" diye inledi. İtalyanlar, genç yıldızın fiyatının 30 milyon Euro'ya çıktığını vurguladı.


İTALYA'DA BÜTÜN MANŞETLERDE
Çizme basını Benevento önünde şov yapan Cengiz Ünder'e geniş yer ayırdı... Corriera dello Sport "Bravo, bravo, bravo" manşetini attı. Tuttosport, "Müthiş yetenek" dedi.
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