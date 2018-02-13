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’ya inanamıyorum!

G.Saray yöneticisi , “Skor 3-0’ken bir oyuncu nasıl atılır. ’ya inanamıyorum” dedi

Belhanda’ya inanamıyorum!
Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak, "Lider olduk. İlk yarı inanılmaz oynadık. Sivasspor maçının kaza olduğunu söylemiştim. Yolumuza devam ediyoruz. İnşallah böyle devam eder." dedi. Belhanda'nın son saniyelerde kırmızı kart görmesine inanamadığını söyleyen Abdurrahim Albayrak, " gibi bir dünya yıldızının atılması nedeniyle şok yaşıyorum. Antalyasporlu yabancı futbolcular, 'Nasıl olur da maç 3-0 iken bir oyuncu atılır?' diye hayret ettiler. Keşke görmeseydi. Belhanda da bizim kadar üzülecektir" ifadesini kullandı.
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