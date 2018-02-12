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: Kavga ede ede forma giydim

İlk golün asistini yapan , “Doktorlarıma ve hocama teşkekür ederim. Hafta içi biraz kavgalı, tartışmalı geçti. Çünkü sahada olmak istiyordum” dedi

Giuliano: Kavga ede ede forma giydim
İlk golün asistini yapan Giuliano, Medipol Başakşehir'i 2-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Giuliano, bu hafta oynamak için teknik ekiple sürekli konuştuğunu söyledi. Brezilyalı futbolcu, ''Takım halinde son derece güzel bir galibiyet aldık. Doktorumuza, sağlık ekibimize, hocamıza teşekkür etmek istiyorum. Aslında hafta içi biraz kavgalı geçti, onlarla sürekli tartışma halindeydik. Ben saha içinde olmak istiyordum. Bir risk vardı ve bu riski aldığımıza değdi'' diye konuştu.
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  • 12 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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