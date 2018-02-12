Giuliano: Kavga ede ede forma giydim

İlk golün asistini yapan Giuliano,Medipol Başakşehir'i 2-0 yendiklerimaçın ardından açıklamalarda bulundu.Giuliano, bu hafta oynamakiçin teknik ekiple sürekli konuştuğunusöyledi. Brezilyalı futbolcu, ''Takımhalinde son derece güzel bir galibiyetaldık. Doktorumuza, sağlıkekibimize, hocamıza teşekküretmek istiyorum. Aslında haftaiçi biraz kavgalı geçti, onlarla süreklitartışma halindeydik. Bensaha içinde olmak istiyordum. Birrisk vardı ve bu riski aldığımızadeğdi'' diye konuştu.
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