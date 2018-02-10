Gomis’i asla bırakmayız

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Florya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı... İşte İmparator'un sözleri: "Gomis ile ilgili istek olması çok doğal ama isteyenin bunu resmi kanaldan kulübe bildirmesi lazım, bizim de haberimiz olsun. Gomis çok ihtiyacımız olan bir oyuncumuz. Teklif gelse de şu an için itibar edeceğimiz bir konu olmaz. Gomis'le Sivas maçı sonrası teke tek görüştük. Ona ne kadar yetenekli olduğunu hatırlattım."



FERNANDO İLE GÖRÜŞME YAPACAĞIM

"FERNANDO ile yarın (bugün) görüşeceğim. Haftaya İstanbul'da olacak. Doktor ile beraber dönüş tarihini netleştireceğiz. Bu görüşmeden sonra işin ismini daha rahat koyabiliriz ama beklenenden erken bir dönüş olabilir. Denayer'in tedavini sürüyor. Ailesini görmek için Belçika'ya gitti."



HAMZA MESLEKTAŞIM, ARKADAŞIM

"Antalyaspor'un başında Hamza Hamzaoğlu var. Benim hem oyunculuğumu hem de yardımcılığımı yapmış çok sevdiğim aile dostum, arkadaşım, meslektaşım. İki takımın da puana ihtiyacı var. Güzel olan da bu. İnşallah seyir zevki yüksek bir maç olur."