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’nin ömrü bitti!

Başakşehir maçına hakem ’in atanmasının ardında Asbaşkan , “Bu atama ’nin ömrünün bittiğinin malumudur” dedi

MHK’nin ömrü bitti!
Fenerbahçe Asbaşkanı , Medipol Başakşehir maçına hakem Halil Umut Meler'in atanmasının ardından "MHK ve faaliyetleri ayyuka çıktı, örtbas edilemez skandal boyutuna geldi" dedi.

BİZE DE HAKEME DE HAKSIZLIK
2 haftadır tartışmanın ortasındaki Halil Umut Meler'in Başakşehir-F.Bahçe maçına atandığını hatırlatan Mosturoğlu, "Bu kadar tartışma ortamı içine atılmış hakemi bu maça atamak bize de hakeme de haksızlıktır. Bu atama MHK'nin ömrünün bittiğinin malumudur" dedi.

İDDİALAR CİDDİ BOYUT OLDU
Mosturoğlu, "MHK ile ilgili iddialar ciddi boyu aldı. Mustafa Çulcu ve Deniz Çoban'ın açıklamaları gündemde. Bu saatten sonra bu skandallarla MHK'nin aynı yapıyla adaleti sağlaması mümkün görünmüyor" ifadesini kullandı.
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