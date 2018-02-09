MHK’nin ömrü bitti!

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu,Medipol Başakşehir maçına hakem HalilUmut Meler'in atanmasının ardından "MHKve faaliyetleri ayyuka çıktı, örtbas edilemezskandal boyutuna geldi" dedi.
BİZE DE HAKEME DE HAKSIZLIK 2 haftadır tartışmanın ortasındaki Halil Umut Meler'inBaşakşehir-F.Bahçe maçına atandığını hatırlatanMosturoğlu, "Bu kadar tartışma ortamıiçine atılmış hakemi bu maça atamak bizede hakeme de haksızlıktır. Bu atama MHK'ninömrünün bittiğinin malumudur" dedi.
İDDİALAR CİDDİ BOYUT OLDU Mosturoğlu, "MHK ile ilgili iddialar ciddi boyualdı. Mustafa Çulcu ve Deniz Çoban'ın açıklamalarıgündemde. Bu saatten sonra bu skandallarlaMHK'nin aynı yapıyla adaleti sağlamasımümkün görünmüyor" ifadesini kullandı.
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