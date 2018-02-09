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Dersimiz Basakşehir

, maçında Neto’yu stoperde oynatıp Josef ve Topal ikilisini orta sahaya sürecek. Valbuena ve 11’de olacak

Dersimiz Basakşehir
Fenerbahçe'de çok kritik Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları devam ederken Sarı-Lacivertli ekibin teknik patronu Aykut Kocaman, kafasındaki 11'i büyük oranda oluşturmuş durumda. Mutlak 3 puanı hedefleyen Kocaman'ın, bu maçla ilgili ilk kararını savunma ve orta saha için verdiği öğrenildi.

YENİDEN JOSEF&TOPAL İKİLİSİ...
Neto'nun iyileşmesi orta sahada Topal&Josef ikilisini oynatmak için bir şans oldu. Kocaman, Neto tam hazır olmamasına rağmen Portekizli'yi stopere koyup orta göbekte Topal ve Josef'i oynatacak.

TERCİHİNİ ÖNCEDEN AÇIKLAMIŞTI
Aykut Kocaman daha önce "Mehmet Topal'ı sakatlıklardan dolayı stoperde oynamak zorunda kalıyorum. Ama bu durum orta sahada hamle eksikliğine neden oluyor" açıklamalarında bulunmuştu.

VALBUENA SAĞDA, SOLDADO SANTRFOR
Kocaman, santrforda Soldado ile başlayacak. Sakatlıktan yeni çıkan Giuliano ise kulübede oturacak. Kupa maçında dinlendirilen Valbuena'nın da Başakşehir'e karşı 11'de olması yüksek ihtimal.
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