Dersimiz Basakşehir
Aykut Kocaman, Başakşehir maçında Neto’yu stoperde oynatıp Josef ve Topal ikilisini orta sahaya sürecek. Valbuena ve Soldado 11’de olacak
YENİDEN JOSEF&TOPAL İKİLİSİ...
Neto'nun iyileşmesi orta sahada Topal&Josef ikilisini oynatmak için bir şans oldu. Kocaman, Neto tam hazır olmamasına rağmen Portekizli'yi stopere koyup orta göbekte Topal ve Josef'i oynatacak.
TERCİHİNİ ÖNCEDEN AÇIKLAMIŞTI
Aykut Kocaman daha önce "Mehmet Topal'ı sakatlıklardan dolayı stoperde oynamak zorunda kalıyorum. Ama bu durum orta sahada hamle eksikliğine neden oluyor" açıklamalarında bulunmuştu.
VALBUENA SAĞDA, SOLDADO SANTRFOR
Kocaman, santrforda Soldado ile başlayacak. Sakatlıktan yeni çıkan Giuliano ise kulübede oturacak. Kupa maçında dinlendirilen Valbuena'nın da Başakşehir'e karşı 11'de olması yüksek ihtimal.
Etiketler: Aykut Kocaman , mehmet topal , Soldado , Başakşehir , Fenerbahçe
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Gazete
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