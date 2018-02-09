Aykut Kocaman’a hiç kimse kızmasın
Trabzonspor’un hocası Rıza Çalımbay, “Biz de hakem hatalarıyla karşılaştık. Aykut hocaya hiç kimse kızmasın. Belki bir yere kadar gelmiştir” diye konuştu
BU FUTBOL ELEŞTİRİLEMEZ
Çalımbay, "Göztepe maçı, en iyi oynadığımız maçlardandı. Bu maçta takımıma kimse laf söylemesin. Şu takıma konuşuluyorsa, eleştiriyorlarsa art niyetli söylüyorlar" diye konuştu.
SOSA ŞU AN İYİ DURUMDA
Deneyimli hoca, "Sosa hazır olana kadar bekledik. Hazır olmayan arkadaşımızı oynatma şansımız yok. Şu an iyi duruma geldi, oynuyor. Eleştiriler normal. Çıkardığımız kadroyu beğenmeyebilirler" dedi.
BAŞAKŞEHİR MAÇINA YETİŞİR
G.Birliği maçında galibiyetten başka bir şey düşünmediklerini belirten Rıza Çalımbay, "Mustafa Akbaş ve Burak Yılmaz bu maçta oynayamaz. Burak yurt dışında. İnşallah Başakşehir maçına yetişir" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Aykut Kocaman , Rıza Çalımbay , Trabzonspor
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Gazete
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