;
Yol Durumu
  1. Beni çok mutlu ettiler
  2. Aykut Kocaman’a hiç kimse kızmasın

Kartal'ın korku tüneli

’ı Karabük ve Konya maçlarının ardından çok zorlu bir fikstür bekliyor... Siyah-Beyazlılar 18 Mart’a kadar B.Münih’le 2, F.Bahçe’yle 2, Trabzon ve ’le de birer kez karşılaşacak

Kartalın korku tüneli
Yoluna üç kulvarda devam eden tek Türk takımı olan Beşiktaş adeta korku tüneline girdi... Süper Lig'de yarın Karabükspor ile Vodafone Arena'da karşılaşacak olan Siyah- Beyazlılar, 22. haftada ise Atiker Konyaspor deplasmanına çıkacak. İşte bu maçın ardından Kartal'ı çok ama çok zorlu bir fikstür bekliyor.

ÜST ÜSTE 2 DERBİ OYNANACAK
Şampiyonlar Ligi'nde B.Münih ile 20 Şubat'ta Almanya'da karşılaşacak olan Beşiktaş belki de tarihinin en önemli sınavını verecek. 25 Şubat'ta ise ise Dolmabahçe'de rakip Fenerbahçe olacak.

G.BİRLİĞ MAÇI MOLA OLACAK
Kartal bu maçtan 3 gün sonra ezeli rakibiyle evinde bu kez Türkiye Kupası'nda oynayacak. 4 Mart'ta Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş, 11 Mart'ta ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

BAŞAKŞEHİR İLE SONA ERECEK
Bayern Münih önünde 14 Mart'ta tarihi rövanşa çıkacak olan Siyah-Beyazlılar'ın zorlu fikstürü 18 Mart'ta Başakşehir deplasmanında bitecek. Kartal'ın korku tünelinden nasıl çıkacağı merak konusu.
Etiketler: , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar