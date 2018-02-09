Kartal'ın korku tüneli
Beşiktaş’ı Karabük ve Konya maçlarının ardından çok zorlu bir fikstür bekliyor... Siyah-Beyazlılar 18 Mart’a kadar B.Münih’le 2, F.Bahçe’yle 2, Trabzon ve Başakşehir’le de birer kez karşılaşacak
ÜST ÜSTE 2 DERBİ OYNANACAK
Şampiyonlar Ligi'nde B.Münih ile 20 Şubat'ta Almanya'da karşılaşacak olan Beşiktaş belki de tarihinin en önemli sınavını verecek. 25 Şubat'ta ise ise Dolmabahçe'de rakip Fenerbahçe olacak.
G.BİRLİĞ MAÇI MOLA OLACAK
Kartal bu maçtan 3 gün sonra ezeli rakibiyle evinde bu kez Türkiye Kupası'nda oynayacak. 4 Mart'ta Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş, 11 Mart'ta ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
BAŞAKŞEHİR İLE SONA ERECEK
Bayern Münih önünde 14 Mart'ta tarihi rövanşa çıkacak olan Siyah-Beyazlılar'ın zorlu fikstürü 18 Mart'ta Başakşehir deplasmanında bitecek. Kartal'ın korku tünelinden nasıl çıkacağı merak konusu.
Etiketler: Beşiktaş , Bayern Münih , Başakşehir , Trabzonspor , süper lig , Türkiye Kupası
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Gazete
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