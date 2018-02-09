;
Yol Durumu
  1. Moral ve tur gecesi
  2. Kartal'ın korku tüneli

Beni çok mutlu ettiler

Tecrübeli hoca futbolcularını övdü ve “Beni çok mutlu ettiler”dedi. Belhanda'nın çok iyi oynadığını söyleyen Terim, "Sivas yenilgisi sonrası ne istediğimi anladılar" diye konuştu

Beni çok mutlu ettiler
Galatasaray Teknik Direktörü Terim, Konyaspor maçından sonra galibiyetten dolayı takımı kutladı. Terim, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyun kalitemiz ve isteğimiz beni çok mutlu etti. Turu geçen skoru yakalamamıza rağmen son yarım saatte bu kadar baskılı oynamamız beni ayrıca mutlu etti" dedi.

DOLU DOLU ÜÇ GÜN GEÇİRDİK
Sivas yenilgisi sonrası 3 günü dolu dolu geçirdiklerini söyleyen Teknik Direktör , "Taktik idmanlarımızda biraz daha beraber olma suretiyle oyuncularımız ne istediğimizi daha iyi anladı" diye konuştu.

BELHANDA ÇOK İYİ OYNADI
Belhanda'yı bundan sonra orta sahada da oynatabileecğini söyleyen Terim, "Yetenekli oyunculara ben hiçbir zaman sırtımı çevirmedim. Belhanda, bugün Yuto ile beraber en iyilerden birisiydi" diye konuştu.

KEYİF VEREN BİR FUTBOL OLDU
Konya önünde keyif veren bir futbol oynadıklarını vurgulayan Terim, "Maçtan önce küçük bir avantaja sahip olduğumuzu söylemiştim. Ama ilk maçtaki skora sığınmadık" dedi.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar