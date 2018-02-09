Beni çok mutlu ettiler
Tecrübeli hoca futbolcularını övdü ve “Beni çok mutlu ettiler”dedi. Belhanda'nın çok iyi oynadığını söyleyen Terim, "Sivas yenilgisi sonrası ne istediğimi anladılar" diye konuştu
DOLU DOLU ÜÇ GÜN GEÇİRDİK
Sivas yenilgisi sonrası 3 günü dolu dolu geçirdiklerini söyleyen Teknik Direktör Fatih Terim, "Taktik idmanlarımızda biraz daha beraber olma suretiyle oyuncularımız ne istediğimizi daha iyi anladı" diye konuştu.
BELHANDA ÇOK İYİ OYNADI
Belhanda'yı bundan sonra orta sahada da oynatabileecğini söyleyen Terim, "Yetenekli oyunculara ben hiçbir zaman sırtımı çevirmedim. Belhanda, bugün Yuto ile beraber en iyilerden birisiydi" diye konuştu.
KEYİF VEREN BİR FUTBOL OLDU
Konya önünde keyif veren bir futbol oynadıklarını vurgulayan Terim, "Maçtan önce küçük bir avantaja sahip olduğumuzu söylemiştim. Ama ilk maçtaki skora sığınmadık" dedi.
Etiketler: Fatih Terim , Galatasaray
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Gazete
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