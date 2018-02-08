Vazgeçilmez olacak

A MİLLİ Takım'ın Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Roma forması giyen Cengiz Ünder ile ilgili olarak İtalyanCorriere Dello Sport Gazetesi'ne çok önemli açıklamalar yaptı.
SIKI TUTUN, PES ETME Rumen çalıştırıcı, "Cengiz sadece 20 yaşında. Cengiz evinden cesaret bulup, İtalya gibi zor bir lige gitti. Bu yeni tecrübe daha çabuk olgunlaşmasını sağlayacaktır. Ben defalarca kendisini uyardım, söyledim. Roma'da sıkı tutun ve pes etme diye" ifadelerini kullandı. Cengiz'in Milli Takım'ınvazgeçilmez isimlerinden olacağını vurgulayanLucescu, "Önemli olan sürekli oynaması. Çünkü Serie A'da bir maçtan diğer maça farklı oyun tecrübesi yaşanıyor" dedi.
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