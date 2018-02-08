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Vazgeçilmez olacak

A Milli Takım’ın hocası , Roma forması giyen için, “Milli Takımın vazgeçilmezi olacak” dedi

Vazgeçilmez olacak
A MİLLİ Takım'ın Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Roma forması giyen ile ilgili olarak İtalyan Corriere Dello Sport Gazetesi'ne çok önemli açıklamalar yaptı.

SIKI TUTUN, PES ETME
Rumen çalıştırıcı, "Cengiz sadece 20 yaşında. Cengiz evinden cesaret bulup, İtalya gibi zor bir lige gitti. Bu yeni tecrübe daha çabuk olgunlaşmasını sağlayacaktır. Ben defalarca kendisini uyardım, söyledim. Roma'da sıkı tutun ve pes etme diye" ifadelerini kullandı. Cengiz'in Milli Takım'ın vazgeçilmez isimlerinden olacağını vurgulayan Lucescu, "Önemli olan sürekli oynaması. Çünkü Serie A'da bir maçtan diğer maça farklı oyun tecrübesi yaşanıyor" dedi.
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  • 08 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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