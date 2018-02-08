Kupada erken final
Sarı-Lacivertliler 2-1’in rövanşında Giresunspor’u 18’de Samed ve 37’de Aatif’in golleriyle mağlup etti. Ziraat Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırmayı başaran Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş ile eşleşti...
SAMED SKORU EŞİTLEDİ
Ahmed'in 13'te savunmanın arkasına attığı topa iyi hareketlenen Dialiba, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1. 18'de Dirar'ın ortasında kaleciden dönen topu tamamlayan Samed, F.Bahçe'ye eşitliği getirdi: 1-1.
AATİF'TAN MUHTEŞEM GOL
37'de Aatif ceza sahası dışından sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Fener'i öne geçirdi: 2-1. 77'de Mehmet Topal'ın ceza sahasına yolladığı ortada Samed'den önce topu kontrol eden kaleci 3.gole izin vermedi.
ALMEİDA GOLE ÇOK YAKLAŞTI
Giresun 80. dakikada eşitlik golüne çok yaklaştı. Almeida'nın ceza sahası dışından kaleye yolladığı sürpriz şut direğinin yanından auta gitti. Maçta başka gol olmadı ve Fenerbahçe maçı 2-1 kazandı.
Etiketler: Fenerbahçe , Ziraat Türkiye Kupası
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Gazete
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