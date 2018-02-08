;
Yol Durumu
  1. F.Bahçe’nin gençleri göz doldurdu
  2. Güle oynaya yarı finalde

Kupada erken final

Sarı-Lacivertliler 2-1’in rövanşında Giresunspor’u 18’de Samed ve 37’de Aatif’in golleriyle mağlup etti. 'nda adını yarı finale yazdırmayı başaran , ezeli rakibi Beşiktaş ile eşleşti...

Kupada erken final
F.Bahçe, çeyrek final rövanş maçında Giresunspor'u sahasında 2-1 yendi. Rakibi ile oynadığı ilk maçı da 2-1 kazanan Sarı-Lacivertliler bu sonuçla adını kupada yarı finale yazdırdı ve Beşiktaş'ın rakibi oldu. Kupada yarı final ilk maçları 27-28 Şubat ve 1 Mart, rövanşlar ise 17-78 Nisan tarihlerinde oynanacak.

SAMED SKORU EŞİTLEDİ
Ahmed'in 13'te savunmanın arkasına attığı topa iyi hareketlenen Dialiba, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1. 18'de Dirar'ın ortasında kaleciden dönen topu tamamlayan Samed, F.Bahçe'ye eşitliği getirdi: 1-1.

AATİF'TAN MUHTEŞEM GOL
37'de Aatif ceza sahası dışından sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Fener'i öne geçirdi: 2-1. 77'de Mehmet Topal'ın ceza sahasına yolladığı ortada Samed'den önce topu kontrol eden kaleci 3.gole izin vermedi.

ALMEİDA GOLE ÇOK YAKLAŞTI
Giresun 80. dakikada eşitlik golüne çok yaklaştı. Almeida'nın ceza sahası dışından kaleye yolladığı sürpriz şut direğinin yanından auta gitti. Maçta başka gol olmadı ve Fenerbahçe maçı 2-1 kazandı.
Etiketler: ,
  • 08 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar