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Savaş çıktı

hakem değişikliği iddiasını yalanladı. inandırıcı bulmadı. 'yi istifaya davet etti. TFF ; F.Bahçe, Kocaman ve Yıldırım’ı ’ya sevk etti. Tedbirli olarak sevk edilen Kocaman bu akşam kupadaki Giresun maçında kulübede olmayacak

Savaş çıktı
Fenerbahçe ile ve arasındaki gerilim iyice tırmanıyor. Bursaspor-Beşiktaş maçını yöneten Halil Umut Meler ile Fenerbahçe-G.Birliği maçının hakemi Mete Kalkavan'ın yerlerinin değiştirildiği iddiasından sonra Fener yönetimi TFF ve MHK'den açıklama istemiş, TFF de söz konusu iddiayı yalanlamıştı.

​FENERBAHÇE GERİ ADIM ATMADI
Ancak Fenerbahçe yönetimi dün bir açıklama daha yaptı ve TFF'nin açıklamasının inandırıcı olmadığını ve vicdanları tatmin etmediğini ifade etti. Fenerbahçe yönetimi MHK'yi de istifaya davet etti.

ARDI ARDINA AÇIKLAMA GELDİ!
TFF Hukuk Kurulu da "Türk futbolu dizayn edilmiştir" başlıklı yazı için F.Bahçe Kulübü'nü ve Başkan Yıldırım'ı, Mete Kalkavan'a söylediği sözlerin ardından Aykut Kocaman'ı tedbirli olarak 'ya sevketti.

DÜRÜST DE ADİL DE DEĞİLSİN!
Kocaman'ın sevk gerekçesi ise hakem Mete Kalkavan'a söylediği "Kendini dürüst zannediyorsun, adil zannediyorsun. Dürüst de adil de değilsin" sözleri oldu.
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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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