Savaş çıktı
TFF hakem değişikliği iddiasını yalanladı. Fenerbahçe inandırıcı bulmadı. MHK'yi istifaya davet etti. TFF Hukuk Kurulu; F.Bahçe, Kocaman ve Yıldırım’ı PFDK’ya sevk etti. Tedbirli olarak sevk edilen Kocaman bu akşam kupadaki Giresun maçında kulübede olmayacak
FENERBAHÇE GERİ ADIM ATMADI
Ancak Fenerbahçe yönetimi dün bir açıklama daha yaptı ve TFF'nin açıklamasının inandırıcı olmadığını ve vicdanları tatmin etmediğini ifade etti. Fenerbahçe yönetimi MHK'yi de istifaya davet etti.
ARDI ARDINA AÇIKLAMA GELDİ!
TFF Hukuk Kurulu da "Türk futbolu dizayn edilmiştir" başlıklı yazı için F.Bahçe Kulübü'nü ve Başkan Yıldırım'ı, Mete Kalkavan'a söylediği sözlerin ardından Aykut Kocaman'ı tedbirli olarak PFDK'ya sevketti.
DÜRÜST DE ADİL DE DEĞİLSİN!
Kocaman'ın sevk gerekçesi ise hakem Mete Kalkavan'a söylediği "Kendini dürüst zannediyorsun, adil zannediyorsun. Dürüst de adil de değilsin" sözleri oldu.
Etiketler: Mete Kalkavan , Aykut Kocaman , TFF , Hukuk Kurulu , PFDK , Fenerbahçe , MHK
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Gazete
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