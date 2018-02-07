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Muslera'nın istatistikleri yerlerde sürünüyor

220 maçta 232 gol yiyen Muslera, 1,055'lik yüzdesiyle bir dönemin tartışılan ismi 'ın bile gerisinde kaldı.

MAÇ BAŞINA 1'DEN FAZLA GOL YEDİ!
Bu sezon yediğin hatalı gollerle büyük eleştiri alan 'nın istatistikleri de kırmızı alarm veriyor. Uruguaylı kaleci, sarı kırmızılı takımda çıktığı 220 maçta 232 gol yedi ve maç başına 1,055'lik yüzde yakaladı.

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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba 12:22
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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İmparator İmparator

Kaç tane antrenörün başını yedi inşallah kendi başınıda yer

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evet0
hayır0
cevapla 07.02.2018 13:35
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