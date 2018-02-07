Muslera'nın istatistikleri yerlerde sürünüyor

220 maçta 232 gol yiyen Muslera, 1,055'lik yüzdesiyle bir dönemin tartışılan ismi Hayrettin Demirbaş'ın bile gerisinde kaldı.

MAÇ BAŞINA 1'DEN FAZLA GOL YEDİ!

Bu sezon yediğin hatalı gollerle büyük eleştiri alan Fernando Muslera'nın istatistikleri de kırmızı alarm veriyor. Uruguaylı kaleci, sarı kırmızılı takımda çıktığı 220 maçta 232 gol yedi ve maç başına 1,055'lik yüzde yakaladı.